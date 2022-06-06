Rusya haberi doğruladı: Bologna sisteminden çıkarıldı

Rusya, ülkede faaliyet gösteren tüm üniversitelerin Bologna Grubu tarafından Bologna eğitim sisteminden çıkarıldığını duyurdu. Kararı Bologna Grubu aldı.

TASS’ın Eğitim ve Bilim Bakanlığı Başkan Yardımcısı Dmitry Afanasyev’e dayandırdığı haberine göre Rus üniversitelerinin Bologna sisteminden çıkarıldığı doğrulandı.

Federasyon Konseyi Bilim, Eğitim ve Kültür Komitesi'nin "Modern koşullarda Rusya Federasyonu'ndaki yüksek öğretim sisteminin geliştirilmesi sorunları" konulu genişletilmiş toplantıda konuşan eğitim bakan yardımcısı Afanasiev, “11 Nisan'da Bologna Grubu, Rusya ve Belarus Cumhuriyeti'nin Bologna sürecinin tüm yapılarında temsilini durdurma kararı aldığını açıkladı” dedi.

Rus eğitim kurumlarının Avrupalı Bologna Eğitim sisteminden dışlanma sürecinin, Rusya Rektörler Birliği'nin Ukrayna'daki özel operasyonu destekleme çağrısı kapsamında eğitim kurumları rektörlerine gönderdiği bildiriden sonra başladığı bildirildi.

Daha önce, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı başkanı Valery Falkov, Bologna eğitim sisteminin reddedilmesinin ülkenin içinde bulunduğu yeni koşullardan kaynaklandığını söylemiş, eski Sovyet tarzı eğitim sistemine dönmenin söz konusu olmadığını yapılacak belirli çalışmaların ardından özgün bir eğitim sisteminin benimseneceğini söylemişti.