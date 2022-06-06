ABD'nin Moskova Büyükelçisi 'konuşmamız elzem' dedi: Rusya büyükelçilikleri kapatmamalı

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan bugün TASS'ta yayınlanan röportajında, Ukrayna'daki krize rağmen Rusya'nın ABD büyükelçiliğini kapatmaması gerektiğini çünkü dünyanın en büyük iki nükleer gücünün konuşmaya devam etmesinin elzem olduğunu söyledi.

John Sullivan, nükleer silahlar konusunun ikili ilişkiler açısından önemine rağmen, mevcut koşullarda Rusya-ABD görüşmelerin yeniden başlamasının olası olmadığını söyledi. Büyükelçi, "Bu durum kesinlikle Washington tarafından hazırlanmam için talimat verilen konulardan biri değil. Öte yandan ABD ile Rusya arasındaki en önemli meselelerden biri." dedi.

Sullivan: Moskova ve Washington'un arasındaki ilişkiler tamamen kopamaz

Sullivan, Rusya'nın daha önce yaptığı açıklamalarda diplomatik ilişkilerin kesilmesinden bahsedildiğini belirterek, "Sadece Rusya'nın BM'deki misyonu değil, Moskova'da ve Washington'da da büyükelçiliklerimiz olmalı." dedi. Sullivan, iki ülkenin büyükelçilik seviyesinde ilişkilerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Moskova ve Washington'un arasındaki ilişkilerin tamamen kopamayacağını belirtti. Sullivan sözlerine, "Diplomatik ilişkileri gerçekten kesip devam edemeyiz. En azından her gün New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde yan yana oturuyoruz. Ne olursa olsun, BM'de, Güvenlik Konseyi'nde birbirimizle konuşmamız daha iyi. Ve büyükelçiliklerimiz de devam etmeli." diye devam etti.

Kremlin uyarmıştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız televizyonu LCI’ye demecinde Rus diplomatların sınır dışı edilmesi uygulamasının devam etmesinin Batı ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açabileceğini söyledi.