Kremlin: Batı ile diplomatik ilişkilerin kopma riski var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız televizyonu LCI’ye demecinde Rus diplomatların sınır dışı edilmesi uygulamasının devam etmesinin Batı ülkeleriyle diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açabileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre "Rusya’nın Fransa ve diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri koparma ihtimalinin olup olmadığı" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Evet, diplomatlarımızı sınır dışı etme uygulaması devam ederse, her gün bu tür düşmanca eylemlerle karşı karşıya kaldığımız için böyle bir potansiyel risk var. Diplomatların sınır dışı edilmesi diplomatik ilişkiler penceresini kapatan bir karardır" dedi.

Peskov ayrıca, özellikle mevcut koşullarda diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.