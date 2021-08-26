Rusya'dan açıklama: 'Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretimi için yardımcı olabiliriz'

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı üretebilmesiyle ilgili 'Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz' dedi.

Haber Merkezi

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye 5. nesil savaş uçağı üretmesi için yardımcı olabileceğini ancak bunu kendine zarar vermeden yapacağını söyledi.

Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Zvezda televizyonuna demeç veren Şugayev, 5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye sunulacak olası destek hakkında açıklamalarda bulundu.

Şugayev, bir soru üzerine, "Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yapacağız" yanıtını verdi.

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