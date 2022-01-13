Rusya'dan ABD'ye 'yaptırım' yanıtı: İlişkiler kopar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'dan ittifakın genişlemeye devam edeceği yönündeki açıklamalar gelirken Rusya ile Batı arasındaki gerilimin düşmesinin mümkün olmadığını belirtti.

ABD'li senatörlerin Rusya'ya karşı hazırladığı yaptırım taslağını son derece olumsuz bir gelişme olarak niteleyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin yaptırım listesine eklenmesi gibi bir tedbirin iki ülke ilişkilerinin kopması anlamına geleceğini söyledi.

ABD'de Demokrat Partili bir grup senatör tarafından hazırlanan, Putin'e yönelik kısıtlamalar ve Rus bankalarına yönelik tedbirler içeren yaptırımlara dair taslak metne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov "Moskova henüz hiçbir şeye karşılık vermeyi planlamıyor. Çünkü hâlâ en azından bir miktar sağduyunun galip geleceğini ummak istiyoruz" dedi.

Peskov "Devlet başkanına, Rusya'nın liderine karşı yaptırım uygulamak ilişkileri koparmakla karşılaştırılabilecek bir önlem" diye belirtti.

Moskova adımlarını ABD ve NATO'dan gelecek yazılı yanıtlara göre belirleyecek

Güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'yla yapılan müzakerelere dair Peskov, önümüzdeki günlerde Washington ve Brüksel'den istişarelerin sonuçları hakkında yazılı yanıt beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bir televizyon kanalına verdiği demeçte Moskova'nın atacağı adımları NATO ve ABD'den güvenlik garantileri tekliflerine gelecek yazılı yanıtlara göre belirleyeceğini açıkladı. Lavrov müzakerelerde ABD ve NATO'nun tekliflere ilişkin yazılı yanıt sunma sözü verdiğini de belirtti.