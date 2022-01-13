Rusya: ABD ve NATO güvenlik garantisi tekliflerimizi karşılamaya hazır değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile NATO’daki müttefiklerinin, Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki taleplerini karşılamaya hazırlıklı olmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Ryabkov, yakın zamanda güvenlik garantilerine ilişkin yeni bir görüşme turu düzenlenmesini şu an için manasız bulduklarını da kaydetti.

Rusya NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin durdurulması ve Rusya'ya komşu ülkelerde saldırı silahları konuşlandırmaya son vermesini içeren güvenlik garantisi tekliflerini ABD ve NATO'ya sunmuştu. Bu hafta başından itibaren konuya ilişkin müzakereler ABD-Rusya heyetleri, NATO-Rusya Konseyi ve AGİT kapsamında yapıldı.