Rusya'dan ABD ile gerilim yorumu: 'Küba Füze Krizi tekrarlanabilir'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasında Küba Füze Krizi senaryosunun yeniden yaşanması olasılığıyla ilgili soruya, “Evet, sorun bu noktaya varabilir. Eğer gidişat böyle devam ederse bir gün uyandığımızda buna benzer bir durumda kendimizi bulabiliriz” cevabını verdi.

Bunun, "diplomasi ve dış politika çöküşü" olacağını da söyleyen Ryabkov, henüz buna zaman olduğunu ancak Rusya’nın sınırı aştığını iddia eden ülkelerin olduğunu ifade etti.

‘Batı, Rusya’ya saldırmak için bahane arıyor’

Ryabkov konuşmasında, “Oysa Rusya sadece kendi çıkarlarını savunuyor, bunu tam olarak yapıyor ve bu rahatsız edici faktöre dönüşüyor” diyerek Batı’nın, Rusya’ya saldırmak ve baskı yapmak için kullanılabilecek bahaneler aradığının altını çizdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ryabkov, “Kararlılığımızı sergilemeliyiz, zaten bunu yapıyoruz. Eğer bu, Rusya’nın yakınında ve uzağında olan ülkelerde şaşkınlık ve ürpertiye yol açıyorsa bu, onların Avrupa’daki son durumu ve Rusya’nın oynadığı rolü yanlış anlamalarının sonucu” yorumunda bulunarak Rusya’nın tehditkâr bir tavır içerisinde olmadığını söyledi.

‘Ukrayna’ya saldırı iddiasının psikolojik arka planı var’

Konuşmasına Batı’yı düşmanca tutumlarına karşı uyararak devam eden Bakan Yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bize, sınırlarımızda askeri faaliyetin olmayacağına, rakiplerimizin ilgili bölge ve suları askeri amaçla değerlendirmeyeceğine, yani sınırlarımızdan uzak duracaklarına söz vermişlerdi. Rakiplerimizin bu sözlerini kaba bir şekilde bozması, bizim için durumun kötüleşmesine yol açtı. Yapmayacakları dedikleri şeyleri yaptığını görüyoruz”.

Ukrayna meselesine de değinen Ryabkov, “Rusya’nın saldırıya geçmek için hazırlık yaptığı ve güç topladığı iddiası asılsız olsa da psikolojik arka plan oluşturuyor” diyerek sözlerini noktaladı.