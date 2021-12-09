Almanya Dışişleri Bakanı: Rusya, Ukrayna'ya müdahalede bulunursa büyük bir bedel öder

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir askeri müdahalede bulunması durumunda "yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyeceğini" söyledi.

Rusya'ya karşı "ortak bir Avrupa pozisyonu" alınması gerektiğini söyleyen Baerbock, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için pazarlık konusu olamaz" dedi.

Fransa başkenti Paris'te Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la ortak basın toplantısı düzenleyen Baerbock, Ukrayna'da önceliğin "askeri gerilimden uzak durmak" olması gerektiğini söyledi. Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletine dönük yeni bir ihlalde bulunması durumunda büyük bir siyasi ve ekonomik bedel öder. Çözümü ancak diplomatik yolla bulabiliriz. Biz, bu konuyu derinlemesine ele almaya hazırız" diye konuştu.