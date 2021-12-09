AP: ABD, Donbass'a özerklik verilmesi için Ukrayna'ya baskı yapacak

ABD'nin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine özerklik verilmesi için Kiev yönetimine baskı yapmayı planladığı öne sürüldü.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) haberine göre, Biden yönetiminden yetkililer, Washington'un Donbass bölgesine "özel statü" verilmesine yönelik 2015'te yapılan anlaşmanın uygulanması için harekete geçeceğini ifade ederken, Biden'ın Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğini de ele alacağı belirtildi.

Ajansa konuşan bir kaynaksa, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerin Ukrayna'nın NATO üyeliğinin önümüzdeki 10 yılda onaylanmasının mümkün görünmediğini söylediğini aktardı.

Habere göre, Biden, ülkenin doğusuna ilişkin bazı tavizler vermesi için Kiev'i ikna çalışmalarında bulunacak.

ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Steven Pifer, konuya ilişkin, "Ukrayna'dan bu bölgelerde birtakım adımlar atması istenebilir. Bu adımlar arasında Rusya'yla yakın ilişkileri olan Donbass bölgesine kendi sağlık, polis ve okullarını kontrol etmesine izin vermek olabilir. Ancak Washington'un Ukrayna hükümetinin kendi yetkisi ve egemenliğine ilişkin taviz vereceği kararlar konusunda daha da ileriye gideceğini de düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Avrupa ülkeleri arasında 2015'te yapılan anlaşmada, Donbass'ta kurulan özerk cumhuriyete "özel statü" verilerek yasallaşması öngörülüyordu, ancak buna ilişkin somut bir adım henüz atılmadı.