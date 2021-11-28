Rusya'daki maden kazasında yaralı sayısı 76’ya yükseldi

Rusya'nın Kemerovo bölgesinin idaresinden yapılan açıklamada, bölgede üç gün önce meydana gelen maden patlamasında yaralanan kişi sayısının 76’ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, “Saat 12.00 itibarıyla (08.00 TSİ) şu an hastanede 64 kişi tedavi görüyor. Bunlardan dördünün durumu ağır. 12 kişi doktorlar tarafından evde tedavi ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

En az 285 işçinin bulunduğu Listvyajnaya kömür madeninde çıkan yangın sonucunda can kaybının 52’ye yükseldiği ve hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu aktarılmıştı.

Yangının madende metan gazı patlaması nedeniyle çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.