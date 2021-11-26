Rusya’daki maden kazasında can kaybı 52’ye yükseldi

Rusya’nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan ve en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde çıkan yangın sonucunda can kaybının 52’ye yükseldiği ve hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu aktarıldı.

Bakanlık, madencilerin ve kurtarma görevlilerin cansız bedenlerinin hala madenin içinde olduğunu ifade ederken, yoğun metan gazı nedeniyle madene girişin henüz mümkün olmadığını aktardı.



Bölgesel Soruşturma Komitesi yaptığı açıklamada, Listvyazhnaya Madeni'nin müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere 3 kişinin endüstriyel güvenlik kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Kemerovo’da 3 günlük yas ilan edildi.



Öte yandan Kemerov’da 2007 yılında Ulyanovskaya madeninde meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi, 2010 yılında ise Raspadskaya madeninde meydana gelen patlamalarda 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)