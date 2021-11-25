Rusya'da maden faciası: En az 11 ölü, 43 yaralı

Rusya’nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde Listvyazhnaya kömür madeninde yerel saatle 09.00 sıralarında yangın ve patlama meydana geldi.
Olayda şimdiye dek 11 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının patlama riski yüzünden durdurulduğu belirtilirken halen madende mahsur kalan 35 işçinin bulunduğu aktarıldı.
Kemerova Bölge Valiliği, 239 işçinin madenden çıkarıldığını, 43 işçinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, yaralılardan 4'ünün durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na göre yangın 250 metre derinlikte başladı.
Aynı madende 2004'te meydana gelen metan gazı patlamasında 13 işçi yaşamını yitirmişti.