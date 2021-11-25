Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti: 'Ayağıma ayakkabı alamıyorum...'

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Vero maden şirketinde çalışan işçiler, 6 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle maden şirketinin önünde eylem yaptı.

‘Bu nasıl üç kâğıtçılık? Maşallah, patronların hepsinin keyfi yerinde!’

Eylemde, “Maden yönetimini uyarıyoruz. Madencilerin maaşlarını ödeyin, oyalamayı bırakın” diyen işçiler, "ayaklarına ayakkabı dahi alamadıklarını ve zor durumda kaldıklarını söyleyip mücadelelerine destek istediler.

İşçilerden biri, “Dilenerek çocuğumu okutmaya çalışıyorum. Vatandaş bize yardım ediyor ama o da bir yere kadar” diyerek durumlarının kötü olduğunu ifade ederken, diğer işçilerse “Patronlarına bakıyoruz, servetlerini araştırıyoruz. Maşallah hepsinin keyfi yerinde. Malları, mülkleri var. Ama 6 aydır maden işçisinin parasını vermiyor. Bu nasıl üç kağıtçılık. Kimi kandırıyorlar” dedi.

Alacakları için bir görüşme talep edeceklerini söyleyen işçiler “Gidip soracağız dinleyeceğiz. Şayet siz bu bir hafta içinde işçi arkadaşlarımızın tazminat ve maaşlarını kuruşu kuruşuna ödemezsiniz, şu kapının önüne kendimizi çakar ve kilitleriz. Kimseyi içeri sokmayız. Her yerde bunu yaptık Tekirdağ’da da bunu yaparız. İşçinin hakkını yiyenin her zaman karşısındayız. İşçinin hakkını yiyenin, dolandıranın karşısına çıkarız” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Maden-İş: İşçilerin sesine kulak verin

İşçiler adına açıklama yapan sendika yetkililerinden Başaran Aksu ise “Bizler madencileriz, sabrımız güçlüdür fakat sabrımızı sınamayın çünkü birliğimiz de güçlüdür. Bu hayat pahalılığı koşullarında işçilerin alınteriyle kazandığı maaşlarını bile vermeyerek madencilerin ve ailelerinin tüm yaşam koşullarını esir altına alanlar ve aylarca oyalayanlara son sözümüz, ivedilikle madencilerin maaşlarını ve tazminatlarımızı verin” dedi.

Aksu, patronun tazminatları ve maaşları ödemekten başka bir yolu olmadığının altını çizerek, “Her yere geliriz. Size ait olan her şirketin önünde tüm yasal haklarımızı kullanarak eylemler gerçekleştiririz. Asla bırakmayız peşinizi. İşçinin maaşına çöküyorlar, işçinin tazminatına çöküyorlar. İşçiye bugün git yarın gel diyorlar. Dolayısıyla yoksulluk ve çaresizlik içerisinde işçinin gidecek kapısı yok. Kime gitse kapılar kapanıyor. İşçinin hakkını dolandıranlar karşısında asla korkmayız, asla titremeyiz. İşçinin hakkı üzerinde servet kuranların, işçinin hakkını dolandıranların karşısına çıkarız. Bu maaşları, bu tazminatları ödeyeceksiniz. Başka çıkış yolu yok” ifadesini kullandı.

