Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 işçi yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Bartın- Amasra yolu Uğurlar köyü mevkisinde meydana geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışan işçileri taşıyan İsa Yıldırım (47) yönetimindeki minibüs, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi.

DHA'nın haberine göre, yan yatan minibüs, yaklaşık 50 metre sürüklenerek, yol ortasında durdu. Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.