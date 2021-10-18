Rusya'da kadın düşmanı aşırı sağcı örgüt 'Erkek Devleti' yasaklandı

Kadınlara, azınlıklara ve LGBT'lere karşı şiddet propagandası yapan bir grup olan "Erkek Devleti" (Mujskoye Gosudarstvo), üyelerinin çevrimiçi ortamda kadınları, işletmeleri ve azınlık gruplarını taciz etmeye başlamasının ardından açılan dava sonucunda yasaklandı.

Pazartesi günü, Rusya'nın Nijni Novgorod kentindeki mahkeme, örgütü "aşırılıkçı" olarak etiketlerken faaliyetlerini ülke genelinde yasaklama kararı aldı.

Erkek Devleti'nin eylemlerine karşı bu ayın başlarında dava açılmış ancak grubun kurucusu Vladislav Pozdnyakov duruşmaya katılmamıştı. Pozdnyakov'un Rusya dışına kaçtığına inanılıyor. Sanık avukatı Cambolat Gabarayev, mahkemede Erkek Devleti'nin amacının "LGBT propagandasının yayılmasına karşı çıkmak" olduğunu savundu.

Erkek Devleti, Ağustos ayında takipçilerine “geleneksel olmayan fikirlere hoşgörülü" şirketleri taciz etmeleri talimatını vermişti.

Erkek Devleti grubunun lideri Telegram kanalında “Yakında Erkek Devleti'nin aşırılıkçı bir topluluk olarak tanınması için bir dava açılacağını", ancak artık sorumlu olmadığını savundu. “Pis polisler ve savcıların” kendisine karşı “LGBT propagandacıları” ile birlikte çalıştığını iddia eden Pozdnyakov, polislerin rüşvet aldığını iddia etti.

Pozdnyakov Eylül ayı sonlarında gözaltına alınmış ve dairesi aranmıştı. O zaman, adı ve tutuklanmasının arkasındaki nedenler basına açıklanmazken daha sonra serbest bırakılmıştı.

Baskından birkaç hafta önce Rusya Polisi, Uzak Doğu'daki Habarovsk'ta iki şüpheli Erkek Devleti üyesini daha gözaltına aldı. Polis, gözaltına alınanların kundaklama saldırısı planladıklarından şüphelenildiğini açıkladı.

Özel olarak Transkafkasya'dan gelen göçmenleri hedef alan grup ayrıca Rusların bu bölgeden gelen insanlar tarafından öldürüldüğüne ve polisin olayları gizlediğine dair komplo teorileri üretiyor.

Pozdnyakov, 2018'de "kadınlarla ilgili olarak insanlık onurunu aşağılamayı amaçlayan eylemler" nedeniyle iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ancak bir yıl sonra mahkumiyet bozuldu.