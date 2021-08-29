Aşırı sağcı figürün doğumgünü partisi için Rusya'ya giden Rammstein solistine polis baskını

Rusya'da polis, Cumartesi günü Rammstein'ın baş vokalisti ve söz yazarı Till Lindemann'ın kaldığı otele baskın düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otel lobisinde üniformalı ve sivil polis memurları görünürken diğer polislerin Lindemann ile otel odasında konuştuğu görülüyor.

Alman grup Rammstein'ın çıkacağı etkinliğin organizatörü, yetkililerin göçmenlik kurallarını çiğnediği konusunda ısrar ederek idari işlem başlatacağını söyledi.

Aşırı sağcı tarım patronunun lansmanı

Till Lindemann, tarım patronu ve aşırı sağcı siyasetçi Maksim Larin tarafından düzenlenen 'Rodina için MacLarin' festivalinde sahne almak için Rusya'nın Tver Bölgesi'ne geldi. Larin, Rus aşırı sağcı Rodina (Anavatan) partisinin uzun süredir üyesi ve eski adayı.

Gösteri, Larin'in doğum günü ve şirketinin 45. yıl dönümünün gecikmiş bir kutlaması olarak lanse ediliyor ve 19 Eylül'deki Rusya parlamento seçimleri öncesindeki seçim kampanyasıyla paralel yürütülüyor.

Otel odası arandı

Lindemann'ın 'hayran sitesi' Lindemannworld'de yer alan bilgilere göre Cumartesi gecesi polis, Rammstein'ın baş vokalisti yanındayken otel odasını aradı ve şarkıcıya konserle bağlantılı olarak koronavirüs karşıtı önlemleri ihlal etmemesi talimatı verildi.

Daha önce, aşırı sağcı festivalin katılımcılarından Bi-2 grubu, "etkinliğin kabul edilemez olduğu konusunda yerel yetkililerden grup tarafından alınan bir uyarı nedeniyle" konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Polis baskın sırasında Till Lindemann'ın otel odasını aradı

Rusya menşeli RT'de yer alan bilgilere göreyse mevcut yönergeler, bölgedeki halka açık etkinlikler için katılımcı sayısını 500 olarak sınırlandırmakta, ancak polis daha sonra Lindemann'ın faaliyetlerini kanuna aykırı bulmadıklarını açıkladı.

Öte yandan Lindemann'ın yapımcısı Anar Reiband, polis baskınından sonra görünüşe göre yasal sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. RT'nin aktardığına göre yapımcı ülkeye turist olarak girdi, ancak Lindemann'ın Tver'deki gösterisini organize ediyordu. Reiband'ın şimdi göç kurallarını ihlal ettiği için idari işlemlerle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Lindemann'ın yapımcısı suçlu bulunursa para cezasına çarptırılabilir ve sınır dışı edilebilir.

Lindemann sahneye çıkamayabilir

Bu arada aşırı sağcı "doğumgünü çocuğu" Larin'e göre, festivalin küçültülecek ve şirketin arazisine bitişik bir mekanda yapılacak. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Maksim Larin, Lindemann'ın polis tarafından engellenen programı nedeniyle ilk mekanda sahne provası yapamadığını ve Pazar günkü etkinlikte büyük olasılıkla sahne almayacağını söyledi.

Larin, gösteriyi doğumgününü kutlamak için düzenlendiğinde ısrar ediyor ve yaklaşan seçimlerle hiçbir ilgisi olmadığını öne sürüyor. Ayrıca olay ile oğlunun seçim kampanyası arasında herhangi bir bağlantı olduğunu da reddeden aşırı sağcı tarım patronu, Lindemann'ın otelindeki polis baskınından kısa bir süre önce yetkililerin etkinliği yetkisiz bir siyasi toplantı olarak kapatmasına izin verebileceğini iddia etti. Larin festivale gelecek olanları telifli 'Rodina için MacLarin' t-şörtleri giymekten kaçınmaya çağırdı.

“Toprağımızda özel bir parti olması [yetkililer] için alakasız. Onlar için önemli olan sadece Rodina'nın - sadece Rusya değil, Rodina partisi de olmasıdır" diyen Larin, "festival" adının parti adına kasıtlı bir kelime oyunu olmadığı konusunda ısrar etti.