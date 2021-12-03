Rusya'da enflasyon yüzde 8,1 oldu: Türkiye'de tatil kalemi de var

Rusya'da enflasyon Ekim ayında yaklaşık altı yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Rosstat ulusal istatistik servisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyonun geçen ay yüzde 8,1'e ulaştığını duyurdu.

Bu veri, Şubat 2016'dan bu yana en hızlı fiyat artış oranına işaret ediyor ve Merkez Bankası'nın yüzde 4 hedefinin iki katından fazla.

Rusya Merkez Bankası başkanı Elvira Nabiyullina aylardır enflasyondaki artışın "geçici bir fenomen" olmadığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Öte yandan Rusya’nın enflasyon sepetinde, yurt dışı tatil kalemi olarak Türkiye de dikkat çekiyor. Verilere göre, Türkiye'ye yılbaşı tatili turlarının maliyetinin yüzde 55 oranında yükselmesi Rusya enflasyonunu etkiledi.

Raporda, enflasyon hesabında satın alınan yabancı turizm hizmetleri yüzde 1,6'lık bir paya sahip olurken, bu hesaplamaya Türkiye, Yunanistan, İspanya, Tayland gibi turizm noktalarının varlığı dahil edildi.