Rusya'da DW muhabirlerinin parlamentoya erişimi yasaklandı

Rusya Devlet Duması, Deutsche Welle (DW) gazetecilerinin kuruma erişimini yasakladı. Karar Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin tarafından ilan edildi.

Berlin'in Rusya menşeli RT DE'nin yayın yapmasını yasaklamasına yanıt olarak Perşembe günü Moskova da DW'nin ülkedeki bürosunu kapattığını ve çalışanlarının akreditasyonunu iptal ettiğini açıklamıştı.

Salı günü, Alman medya düzenleyicisi MABB, gerekli izne sahip olmadığını öne sürerek RT DE'nin Almanya'da yayın yapmasını resmen yasakladı. RT DE, karara mahkemede itiraz edeceğini söyledi.

Moskova yasağı ifade özgürlüğünün ihlali olarak nitelendiririyor. RT DE'nin YouTube hesabı da yayından kaldırılmıştı.