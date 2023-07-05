Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı 'nükleer santral' suçlaması: 'Saldıracaklar'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Rusların kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu değerlendirdi. Zelenskiy, "nükleer santralin radyasyon tehdidinden tamamen korunması gerektiğini" söyledi.

Zelenskiy, “Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre, Rus ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirmiştir” iddiasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Belki de başka bir senaryoları var. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

'Santrale saldırı düzenleyecekler'

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’un Genel Müdür Danışmanı Renat Karaçaa ise Rossiya-24 televizyonu canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5 Temmuz gecesi Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santraline saldırı düzenleyeceğini savundu.

"5 Temmuz'da gece saatlerinde Ukrayna silahlı kuvvetleri, uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçlarıyla Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırmaya çalışacak" diyen Karaçaa, "aynı zamanda Ukrayna'nın 3 Temmuz'da Güney Ukrayna nükleer santralinden çıkarılan radyoaktif atıklarla dolu bir mühimmatı uçaktan atmayı planladığını" öne sürdü. (AA)