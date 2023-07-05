Beyaz Saray'ın tahliyesine yol açan şüpheli madde belli oldu

ABD basınında yer alan haberlere göre Pazar gecesi Beyaz Saray, şüpheli bir madde nedeniyle acilen tahliye edildi. Tahliyeye yol açan beyaz tozun "kokain" olduğu ortaya çıktı.

ABD Gizli Servisi, tozun binadaki düzenli güvenlik kontrolleri sırasında fark edildiğini duyurmuştu.

Washington Post ve Associated Press’in polis kaynaklarına dayandırdıkları habere göre toz üzerine yapılan testler, bunun "kokain" olduğunu doğruladı.

BBC’ye bilgi veren Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, görevlilerin tozu Pazar akşamı yerel saatle 20.45’te bulduğunu ve ardından Beyaz Saray kompleksinin güvenlik amacıyla tahliye edildiğini söyledi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tozun zararsız olduğunu tespit edince bina tekrar açıldı.

Kokainin Beyaz Saray’a nasıl sokulduğu hakkında soruşturma başlatıldı.

Beyaz Saray’ın batı kısmında hem ABD Başkanı’nın kullandığı Oval Ofis hem de başkan yardımcısı ve diğer üst düzey görevlilerin ofisleri bulunuyor.