Rusya ve Özbekistan'dan Afgan sınırında tatbikat

Bölge basın ofisinin Cuma günü bildirdiğine göre, Rusya Merkez Askeri Bölgesi'nin barış gücü ve komandoları, Afganistan sınırında "devletin toprak bütünlüğünü koruma görevlerine odaklanacak" ortak tatbikatlar için Özbekistan'a yeniden yerleştirildi.

Ortak pratik önlemler sırasında, Özbek ve Rus birlikler savunma amaçlı muharebe eğitimi görevlerini yerine getirecek.

Basın ofisinden yapılan açıklamada, "Merkez Askeri Bölge'nin bir barış gücü oluşumu ve özel harekat tugayının birimleri, Özbekistan Cumhuriyeti silahlı kuvvetleriyle ortak tatbikatlar için Termez eğitim sahasına yeniden konuşlanmalarını tamamladı" denildi.

Açıklamaya göre, Rus askeri personeli, silahları ve teçhizatı, Volga bölgesindeki Samara Bölgesi'nden İl-76 askeri nakliye uçağıyla havalandı.

Açıklamada, Rusya ve Özbekistan'dan yaklaşık 1,500 askerin, 30 Temmuz-10 Ağustos'ta Afganistan sınırındaki bölgede askeri teçhizat ve uçak kullanarak ortak tatbikatlara katılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Nisan'da ABD tarihinin en uzun denizaşırı işgal kampanyası olan Afganistan işgalini sona erdirme kararını açıklamasının ardından, Afgan hükümet birlikleri ile Taliban arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

13 Temmuz itibariyle ABD, askerlerinin yüzde 95'inden fazlasını Afganistan'dan çekti. Taliban'sa ülke sınırlarının yüzde 90'ını ele geçirdiğini duyurdu. Taliban mititanlarından kaçan Afgan askerleri komşu ülkelere sığındı.