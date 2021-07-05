Binden fazla Afgan askerinin sığındığı Tacikistan sınıra asker yığıyor

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman 20 bin yedek askeri Afganistan ile sınırı güçlendirmek üzere göreve çağırarak seferberlik emri verdi.

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'ın ilerleyişi üzerine dün binin üzerinde Afgan askeri Tacikistan'a sığınmıştı.

Rusya'dan Tacikistan'a destek sözü

Rahman sınırdaki duruma ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Tacik-Afgan sınırındaki karmaşık durumun ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, Tacikistan'a hem ikili hem de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çerçevesinde gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan Tacikistan'ın olası mülteciler için sınırda kamp kurmaya başladığı da bildirildi.

Afganistan'da Taliban'ın kuzeye doğru ilerleyişi sürerken, Tacikistan sınırı ile Taliban güçleri arasında sıkışan binin üzerinde Afgan askeri sınırı geçerek Tacikistan'a sığınmıştı.

Taliban'ın Afganistan'ın hem Tacikistan hem de Çin ile sınır bölgesinde yer alan kuzey vilayetlerinden Bedahşan'da altı kilit bölgeyi ele geçirmesinin ardından 1037 Afgan askerinin Tacikistan'ın izniyle ülkeye giriş yaptığı belirtilmişti.