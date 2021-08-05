Rusya ve Orta Asya ülkeleri Afganistan sınırında büyük çaplı tatbikatlar başlattı

Rusya Merkez Askeri Bölgesi'nin açıklamasına göre Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan yaklaşık 2.500 asker, Afganistan sınırına 20 km uzaklıkta bulunan Harb-Maydon tatbikat sahasında 10 Ağustos'a kadar sürecek büyük ölçekli ortak tatbikatlara başladı.

Tatbikatlarda 1.800'ü Rusya'dan olmak üzere 2.500 asker ve yaklaşık 500 askeri teçhizat yer alacak. Tatbikatlardaki Rus askeri birliği, çoğunlukla Rusya'nın Tacikistan'daki 201. askeri üssünün birimlerinden oluşacak.

Rusya Merkez Askeri Bölgesi'den Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Korgeneral Yevgeni Poplavski konuya ilişkin açıklamsında "Rusya Federasyonu ve Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetlerinin silahlı kuvvetlerinin birimleriyle ortak tatbikatlar açıyoruz. Çağdaş dünyada askeri tehditler artıyor ve durum giderek gergin ve öngörülemez hale geliyor." dedi.

General Poplavski, "Ortak tatbikatlar, birikmiş muharebe deneyimini kontrol etmemize, optimal asker istihdam biçimlerini test etmemize ve savaşa ortak yaklaşımlar geliştirmemize olanak sağlayacak." dedi.

Tatbikatların açılış töreninde Tacikistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulhoşim Davron Gulomzoda Tacik silahlı kuvvetleri adına konuşurken, Özbekistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Albay Faruk Ziyabayev Özbek ordusu adına karşılama konuşması yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu daha önce Duşanbe'deki Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletlerinin savunma bakanlarının düzenlediği bir konferansta, üç ülkenin tatbikatlar sırasında yasadışı silahlı çeteleri ortadan kaldırma, keşif yapma ve tesisleri koruma pratiği yapacağını söyledi.

Tatbikatların ana aşamasında, tankları, doğaçlama insansız hava araçlarını, zırhlı ve piyade savaş araçlarını, patlayıcı yüklü arabaları, gerçek boyutlu canlı bomba figürlerini ve dağlardaki kalıcı siperleri simüle etmek için yeni hedefler kullanılacak.

Saldırı ve ordu havacılık uçakları, hayali düşmanın silahlı adamlarının kamplarını, gizli üslerini, ilerleyen zırhlı konvoylarını, insan gücü ve donanım birikimini simüle eden alan hedefleriyle savaşacak. Rusya ordusunun basın ofisinin belirttiğine göre, genel olarak tatbikatlar için yaklaşık 1.000 hedef belirlendi.