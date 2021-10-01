'Rusya ve ABD, stratejik istikrar konusunda iki çalışma grubu kurma konusunda anlaştı'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, dün yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin "stratejik istikrar konularında" iki çalışma grubu kurma konusunda anlaştıklarını söyledi.

TASS'ta yer alan habere göre Ryabkov, "Bu [stratejik istikrar] meseleleri ele alacak iki çalışma grubu kurmaya karar verdik" dedi.

Ryabkov'a göre, gruplardan biri silahların kontrolü konularını ele alacak, diğeri ise tarafların nükleer cephaneliklerinin teknik yönleri ve stratejik eylemleri ile ilgilenecek.

Ryabkov, "Başka bir deyişle, bir yanda kavramlar ve teoriler, diğer yanda pratik yönler ve tarafların ne olduğu” ifadesini kullandı.