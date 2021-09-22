Rusya ve ABD genelkurmay başkanları buluştu

Rusya ile ABD'nin genelkurmay başkanları Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

Rus RIA haber ajansı Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in askeri faaliyetlerde riskin düşürülmesini görüşmek üzere Helsinki'de bir araya geldiğini duyurdu. Haberde Rusya Savunma Bakanlığı'nın görüşmenin yapıcı geçtiğini bildirdiği kaydedildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü David Butler yazılı bir açıklama yaparak toplantının risk azaltımı ve operasyonel çatışmayı önleme hedefiyle iki ülke arasındaki askeri iletişimin geliştirilmesi amacıyla daha önce yapılan görüşmelerin bir devamı olduğunu kaydetti. Butler geçmişte olduğu gibi iki tarafın görüşmenin ayrıntılarını açıklamama konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

ABD merkezli AP haber ajansına göre, görüşme, ABD'nin Afganistan'a sınır ülkelerde üs arayışında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Ajans Milley'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa seyahatinde ana konunun üsler meselesi olduğunu, haftasonu Yunanistan'daki NATO ortaklarıyla da bu konuyu konuştuğunu söylediğini hatırlattı.