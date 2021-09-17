Rus yetkililer: Seçim sistemimize siber saldırı gerçekleşti

Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rusya'daki çevrimiçi oylama sisteminin 17 Eylül'de ABD, Almanya ve Ukrayna'da kayıtlı IP adreslerinden gelen Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarına maruz kaldığını belirtti. Saldırılar, Rusya'da hem yüz yüze hem de çevrimiçi genel seçim oylamasının başlamasıyla gerçekleşti.

Bakanlık, saldırıların kimlik doğrulama sistemini hedef aldığını, ancak işleyişini etkilemediğini söyledi.

Daha önce, Rus makamları ABD büyükelçisini Washington'un ülkede 17 ile 19 Eylül arasında yapılacak genel seçimlere müdahaleyi durdurmasını talep etmesi için çağırdı.

Rusya'da bugün başlayan Duma (parlamentonun alt meclisi) için yapılan seçimler 19 Eylül'de sona erecek.