Rus yetkililer: Seçim sistemimize siber saldırı gerçekleşti

Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rusya'daki çevrimiçi oylama sisteminin 17 Eylül'de ABD, Almanya ve Ukrayna'da kayıtlı IP adreslerinden gelen Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarına maruz kaldığını belirtti. Saldırılar, Rusya'da hem yüz yüze hem de çevrimiçi genel seçim oylamasının başlamasıyla gerçekleşti.
Bakanlık, saldırıların kimlik doğrulama sistemini hedef aldığını, ancak işleyişini etkilemediğini söyledi.
Daha önce, Rus makamları ABD büyükelçisini Washington'un ülkede 17 ile 19 Eylül arasında yapılacak genel seçimlere müdahaleyi durdurmasını talep etmesi için çağırdı.
Rusya'da bugün başlayan Duma (parlamentonun alt meclisi) için yapılan seçimler 19 Eylül'de sona erecek.
DDoS Saldırısı nedir?
Bilgi işlemde DoS saldırısı failin, İnternet'e bağlı bir ana bilgisayarın hizmetlerini geçici veya süresiz olarak kesintiye uğratarak, bir makineyi veya ağ kaynağına erişmeye çalışan kullanıcılar için kullanılamaz hale getirmeye çalıştığı bir siber saldırı tipidir.
Hizmet reddi, genellikle, sistemleri aşırı yüklemek ve bazı veya tüm meşru isteklerin yerine getirilmesini önlemek amacıyla hedeflenen makineyi veya kaynağı gereksiz isteklerle doldurarak gerçekleştirilir.
Dağıtılmış bir hizmet reddi saldırısındaysa (DDoS saldırısı), trafik birçok farklı kaynaktan gelir. Bu, tek bir kaynağı engelleyerek saldırıyı durdurmayı etkili bir şekilde durdurmanın önüne geçer.