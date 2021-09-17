Rusya'da seçimler ülkenin en doğusunda başladı

Rusya Devlet Duması (parlamentonun alt meclisi) seçimleri, Kamçatski ve Çukotski Bölgelerinde resmen başladı.

Ülkenin en doğudaki bu iki bölgesindeki sandıklar yerel saatle 17 Eylül 08.00'de açıldı. Oylama, Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'ndeki oylama istasyonlarının kapatılmasının ardından 19 Eylül saat 21.00'de tamamlanacak.

Uzak ve ulaşılması zor bölgelerin sakinleri, kutup ve meteoroloji istasyonlarının çalışanları, denizdeki gemi mürettebatı gibi bazı özel durumdaki Rusya yurttaşları erken oy kullanma fırsatına sahipken, denizaşırı ülkelerde ikamet eden veya yurt dışında kalanlar da oylarını önceden kullanabiliyorlardı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu (MSK) başkanı Ella Pamfilova, 15 Eylül itibariyle yaklaşık 150 bin kişinin erken oy kullandığını açıkladı.

8. Rusya Devlet Duma oylama süreci 17, 18 ve 19 Eylül olmak üzere üç güne yayılacak.