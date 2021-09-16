Rusya 'uzay turizmi' için 60 milyon dolar ödenek ayırdı

Rusya hükümeti, 2024 yılına kadar turistik uçuşlar için bir roket ve uzay gemisi üretimi için Roscosmos devlet kuruluşunun bir yan kuruluşu olan uzay şirketi Glavkosmos'a 4,4 milyar rubleden (60,6 milyon dolar) fazla ödenek tahsis etti.

Sabah erken saatlerde eyalet yasal veritabanında yayınlanan bir kararnamede, "2021'de Devlet Uzay Şirketi Roscosmos'un harcamaları için 4.412.660 bin rublelik bütçe tahsis edildi" denildi.

Kararnameye göre, para bir Soyuz 2.1a fırlatma aracının ve Soyuz MS pilotlu kargo uzay gemisinin üretimini en geç 2024 yılına kadar finanse etmek için Glavkosmos'a aktarılacak.

Glavkosmos başkanı Dmitri Loskutov, Mayıs ayında şirketin potansiyel uzay turistleriyle görüşmelerde bulunduğunu ve aynı anda 2023'ün sonlarında ilk turist uçuşunu mümkün kılmak için bir Soyuz uzay gemisi rezervini toparlamaya çalıştığını söyledi.

Haziran başında, bir başka Roscosmos yan kuruluşu olan uzay aracı üreticisi Energia da 31 Aralık 2023'e kadar iki Soyuz uzay gemisi uçuşu kurmayı planladığını duyurdu.