Rusya: Ülkede saldırı planlayan 3 Ukraynalı istihbarat üyesi gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkede faaliyet yürüten 3 Ukraynalı istihbarat örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan 3 Ukraynalı istihbaratçıdan 2'sinin stratejik objelere ilişkin veri toplayan baba ve oğul olduğu, bir diğerininse "terörist saldırı" planlayan genç bir adam olduğu belirtildi. FSB tarafından yapılan açıklamada, bu kişilerin Rusya'nın 3 farklı bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin bastırıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan baba-oğulun araçlarında namlusu kesilmiş otomatik silahlar ve kişisel koruma ekipmanları bulunduğu ve bunların incelemeye alındığı belirtildi.

FSB açıklamasında, "Gözaltına alınan baba ve oğul, bir SSU personeli tarafından işe alındıklarını ve 10 bin dolarlık ödül karşılığında stratejik obje verileri toplamakla görevlendirildiklerini itiraf etti" denildi.

Gözaltına alınan üçüncü kişininse Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün bir ajanı olduğu açıklandı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı istihbarat ajanlarının Karadeniz Filosu'na ait bir merkez radyo direğini ve Kırım'ın merkez televizyon kulesini patlatmayı planladığı bildirildi.