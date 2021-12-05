Rusya: Ukrayna'yı işgale hazırlandığımıza dair ABD iddiaları yanlışlandı

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya'nın herhangi bir ülkeye tehdit oluşturmadığını ve kendi sınırları içerisinde asker konuşlandırmasının bir egemenlik hakkı olduğu vurgulandı.

Büyükelçilik açıklamasında, "Askeri güçlerini ve altyapısını ölçüsüzce Rusya sınırına doğru hareket ettirenler NATO ve üye ülkelerinin kendisidir. ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair histerik tahminleri yanlışlanmıştır. Washington'un yapması gereken Zelenskiy hükümetinin Minsk mutabakatına uymasını sağlamaktır" denildi.

İngiliz Financial Times'ın Washington şubesi, ABD medyasında Ukrayna'ya geniş çapta bir işgal hazırlığında olduğuna dair iddiaların yer aldığını aktarmıştı. İddialara göre, Rusya, yeni yıl başında 175 bine varan askerin katılımıyla Ukrayna'nın işgaline başlayacaktı.

ABD'li Washington Post gazetesi, iddialara ilişkin ABD'li istihbarat servislerine ait resmi olmayan bir rapor yayınlamıştı.