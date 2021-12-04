Lukaşenko: Batı istiyor ki Belarus Ukrayna gibi olsun

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını görüşmek üzere 3 Aralık'ta düzenlediği hükümet toplantısında, Batı'nın Belarus'a Ukrayna'nın ayak izlerini takip etmesini talep eden bir ültimatom yayınladığını söyledi.

BelTA'nın haberine göre Belarus Devlet başkanı, ülkesinin kendisini Batı ile Rusya arasında ortaya çıkan küresel bir çatışmanın ortasında bulduğunu kaydetti. Lukaşenko, “Ne dediklerini bilmeden savaş yaptığımızı sanmayın. İletişim kanallarımız var" dedi.

Lukaşenko, kolektif Batı'nın zamanla taleplerden katı taleplere ve ültimatomlara geçtiğini vurguladı. Belarus lideri “Belarus'un Ukrayna gibi olmasını talep ediyorlar. Alıntı yapıyorum: 'Ukrayna gibi demokratik, gelecek vaat eden, gelişmiş bir devlet'. İki gün önce onlara hemen şunu söyledik: Asla Ukrayna olmayacağız, çünkü biz Belarusluyuz, geleceğimize dair kendi vizyonumuz var" dedi.

'Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki özlemlerini hatırlıyoruz'

Lukaşenko, Belarus'un başka bir Ukrayna'ya dönüşmesi fikrinin ne toplantıya katılan ülkenin üst düzey hükümet yetkilileri tarafından ne de kendileri ve çocukları için normal bir yaşam isteyen genel halk tarafından desteklendiğine inandığını ekledi.

Belarus Devlet Başkanı kolektif Batı'nın 2020'de Belarus'u istikrarsızlaştırmaya yönelik başarısız girişimine itafla şunları kaydetti:

"Geçen yıl hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşmak istediler - Smolensk'e kadar bu balkonu kesmek. Vladimir Andreyiçenko [Temsilciler Meclisi Başkanı] Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki özlemlerini çok iyi hatırlıyor; biz o zamanlar milletvekiliydik; geçen yıl ağustos ayında hayalleri gerçek olabilirdi. Burada bir tampon bölge oluşturmak istediler. Ancak bu tampon bölge, sınırların Smolensk yakınlarında olacağı bir bloğun parçası olacaktı. Bu işe yaramadı.”

Ukrayna hakkında söylediklerinin "çok kesin bir alıntı" olduğunu kaydeden Lukaşenko, "Bazen mesajları daha gizlidir. Derler ki: Sorun hükümetle ilgili değil... Aslında öyle! Oldukça yakın zamanda dediler ki: Belarus'taki hükümet, cumhurbaşkanından başlayarak değiştirilmelidir. Aslında bunu yapacak mekanizmalarımız var, seçimler gibi. Erken seçim de bir seçenek. Bu konuda konuşmaya devam edebilirler. Her neyse, bundan bir drama yapmıyorum!” dedi.

Aleksandr Lukaşenko, toplantının devamında Başbakan Roman Golovçenko'ya “Sen eski bir diplomatsın, tüm bunlara müsamaha gösteriyorsun, hiçbir şey önermiyorsun. Bu ültimatomu getirenler hangi devleti temsil ederlerse etsinler ülkemizi terk etmelidirler. Neden onlarla iyi oynuyoruz? Bize zarar vermeye çalışıyorlar” dedi.

"Bavullarına ve içindekilere el koymayacağız. Kimseyi kovmayacağız. Bunu uluslararası hukuka uygun olarak medeni bir şekilde yapacağız" diyen Lukaşenko, "O yüzden bavulunu hazırlayanlar beni iyi dinleyin: sakin ol ve bavullarını geri koy. Sizi istenmeyen kişi ilan edersek, valizinizi toplayıp ayrılmak için zamanınız olacak. Her neyse, bunu ne zaman yapacağınıza karar vermek size kalmış" ifadelerini kullandı.

Batı'ya karşı misilleme yaptırımları yolda

Öte yandan toplantının ardından Başbakan Roman Golovçenko Batılı ülkelerin Belarus'a karşı yeni bir yaptırımlarına ilişkin "Birincisi yasal değil. İkincisi, umursadıkları iddia edilen sıradan insanlara ve ekonomik operatörlere zarar veriyor. Yine de bu kararları aldılar” dedi.

Belarus'un Batı'da sağduyunun hakim olacağını umarak, sert misilleme önlemlerinin kabulünü birkaç kez ertelediğini söyleyen Başbakan, “Yapmadılar, bu yüzden ülkemize karşı alınan kısıtlayıcı eylemlere yanıt olarak bir ekonomik önlem paketi hazırladık ve önümüzdeki günlerde sunacağız” dedi.

Belarus Başbakanı yaptırımlara ilişkin "Liste yeterince uzun olacak. Bunlar sözde asimetrik veya resmi önlemler olmayacak. Bunlar bize uygulanan baskıya karşılık ekonomik önlemler olacak" dedi.