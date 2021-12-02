AB, Belarus'a yeni yaptırım paketini kabul etti

Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, birliğin göçmenleri kasıtlı olarak sınırına yığmakla suçladığı Belarus'a ilişkin yeni yaptırım paketini kabul etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, yaptırımlar, Belaruslu "muhalif sivil toplum örgütlerine baskı uygulamakla" suçlanan kişi ve kurumları kapsarken, yaptırım uygulanacaklar listesinde toplam 17 kişi ve 11 kurum yer aldı.

Bu kapsamda söz konusu kişilerin AB'ye girişine yasak getirilirken, kurumların AB'deki varlıkları ise donduruldu.

AB'nin Belarus'a yönelik bugün kabul ettiği yaptırım paketi ulusal havayolu şirketi Belavia'yı da kapsıyor. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.