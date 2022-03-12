Rusya-Ukrayna savaşında 17. gün

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 17. gününe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakere sürecinde "bazı önemli gelişmeler" olduğunu söylerken ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya ile ticari ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyuran Biden, "Rusya'dan alkol ve deniz mahsulleri ithalatını durduyoruz. Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi. Rusya ekonomisini yıktık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ve büyük çocuklarına yaptırım getirildiğini belirtti.

'Belediye Başkanı kaçırıldı' iddiası

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un Rus güçleri tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko “Melitopol'da 10 kişilik bir işgalci grubu, düşmanla işbirliği yapmayı reddeden şehrin belediye başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı" açıklaması yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa kaçırma olayının "savaş suçu" olduğu söylendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.