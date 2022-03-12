ABD'den Zyuganov'a yaptırım kararı

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını 20 Ocak 2022'de parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunmuştu.

TASS'ta yer alan habere göre, ABD bu adımı gerekçe göstererek Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennady Zyuganov ve teklife imza atan milletvekilleri hakkında yaptırım kararı aldı.

RFKP'nin önerdiği teklif Duma'da oy çokluğuyla kabul edilmiş ve Putin'e sunulmuştu.