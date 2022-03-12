ABD'den Rus şirketlerine KDHC yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) füze geliştirme faaliyetlerinde katkısı bulunduğu gerekçesiyle 3 Rus şirketine ve ilgili 2 kişiye yönelik yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, yaptırımların Pyongyang'ın balistik füze sistemleri için bileşen tedarik etmesine yardım eden Rusya merkezli kişi ve kuruluşlardan oluşan bir ağı hedef aldığını ifade etti.

Yaptırımların, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti savunma sanayisiyle ilişkisi bulunan bir tedarik acentesine yardım ettiği belirtilen Rus şirketi "Apollon OOO" ve şirketin bir yöneticisi dahil 3 şirket ve 2 kişiyi kapsayacağı öğrenilirken, yaptırımlar kapsamında belirlenen kişi ve şirketlerin ABD'deki varlıklarının bloke edileceği aktarıldı. (İHA)