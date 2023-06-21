Rusya: Ukrayna Moskova bölgesine 3 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, “Kiev rejiminin uçak tipi üç insansız hava aracı ile Moskova bölgesi topraklarında yer alan tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir” açıklamasını yaptı.

Başkent Moskova’nın dış mahalleleri olarak tanımlanabilecek Moskova bölgesindeki tesislere yönelik saldırı girişiminde bulunan insansız hava araçlarının hepsine elektronik harp sistemleri ile müdahale edildiği ve araçların denetimlerini kaybederek düştükleri belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “Başarılı olamayan terör saldırısı girişimi nedeniyle zarar gören kimse olmadı ve tahribat oluşmadı” denildi.

Sputnik'in aktardığına göre Moskova bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de “Bu sabah yaklaşık 5.30 ve 5.50’de uçak tipi iki insansız hava aracı askeri birimlerden birinin mühimmat deposuna yaklaştıkları sırada ordunun müdahalesi sonucu düştüler” açıklamasını yaptı.

Vorobyev, düşürülen insansız hava araçlarının parçalarının bulunduğunu söyledi ve parçaların yere düşmesi sonucu tahribat ya da yaralanma yaşanmadığını kaydetti.

Ayrıca Vorobyev, insansız hava araçlarından ikisinin Moskova’nın güneybatısında yer alan Kalininets köyünde düşürüldüklerini belirtti.

Rus haber ajanslarıysa üçüncü insansız hava aracının Moskova’nın 13 kilometre güneyinde yer alan Lukino köyü yakınında havada infilak ettiğini yazdı.