Rusya-Ukrayna krizinin tarıma etkileri: 'Fiyatlar olumsuz etkilenecek'

Rusya-Ukrayna krizinin enerjiye etkilerinin yanısıra Türkiye-Rusya arasında büyük ticaret hacmine sahip olan tarımı nasıl etkileyeceği de tartışılmaya başlandı.
Rusya ve Ukrayna Türkiye'ye de tahıl ihracatı yapıyor. Rusya'nın ülkemize 2021 yılı tarım ürünleri ihracatı 36 milyar doları aşmış durumda. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği başta olmak üzere pek çok kalem tahıl ürünü ithal ediyoruz. Dolayısıyla söz konusu gerilimin Türkiye'yi tarımsal alanda da olumsuz etkileme ihtimali çok yüksek.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez'le krizin tarıma etkilerini ve Türkiye'nin atması gereken adımları konuştuk. "Krizden Türkiye olumsuz anlamda etkilenir mi?" sorusuna "evet" yanıtını veren Suiçmez, fiyatları düşük tutmak amacıyla yakınlığı göz önünde bulundurarak en çok Rusya'dan buğday aldığımızı belirtti.
'Buğday açığının yurtdışından alınması bir zorunluluk haline geldi'
Suiçmez, "Buğday ve arpa en temel ihtiyaçlar. Biri ekmek için, biri hayvan yemi için. Ülkemizde uzun zamandır buğday ekim alanları azalırken, üretim miktarlarında da düşüşler oldu. Özellikle kuraklığın etkisi ve yüksek girdi maliyetleriyle Türkiye’nin normalde 20 milyon ton üretimde kendi kendine yeterliliği sağladığı bir ortamda TÜİK'e göre 17,6 milyona hatta 16 milyonlara düştü. Dolayısıyla Türkiye’de iç üretimle karşılaması gereken buğday açığının yurtdışından alınması bir zorunluluk haline geldi. Orada da en büyük alıcısı olduğumuz ülke Rusya, sonra da Ukrayna" diye konuştu.
'Üretici bu sezon da tarlasını ekemezse buğdaydaki arz açığımız sürecek'
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı şöyle konuştu: