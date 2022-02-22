soL TV | Gündem Özel: Putin'in açıklaması ne anlama geliyor?

Ukrayna ile Rusya arasında Batı ve ABD destekli tansiyon artarken, Putin'in hamlesi kadar konuşması da yankı uyandırdı.

soL TV'de bugün saat 15.00’te Gündem Özel programında artan gerilim masaya yatırılıyor.

Gündem Özel’de Gökhan Kazbek soruyor, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile emekli diplomat ve TKP Danışma Kurulu üyesi Engin Solakoğlu yanıtlıyor.

"Bu hamle ne anlama geliyor? Putin'in Sovyetler eleştirisinin haklılığı var mı? NATO bunu mu istiyordu? Savaş çıkar mı? Krizin ekonomik sonuçları ne olur?" sorularının yanıtlanacağı programı soL TV'den izleyebilirsiniz.