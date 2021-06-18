Rusya, Türkiye'nin 'Azerbaycan'da askeri üs kurabileceği' bilgisini yakından takip ediyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa deklarasyonu uyarınca Azerbaycan topraklarında bir Türkiye askeri üssünün kurulabileceği şeklindeki beyanlarının ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs kurabileceği bilgisini yakından takip ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, bilgi hakkında yorumda bulunarak, "şüphesiz, bu bizim yakından ilgilendiğimiz bir konu" dedi.

Sözcü, "Transkafkasya'daki durumu istikrara kavuşturmak için Türkiye Cumhuriyeti ile etkileşim halindeyiz" ifadesini kullandı.

Peskov, "Rusya, Dağlık Karabağ bölgesindeki durumla ilgili olarak Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan ile yakın temas halindedir" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov '"Tüm adımların Transkafkasya'daki durumu daha da istikrara kavuşturma, altyapı ve lojistiği güçlendirme ve genel durumu iyileştirme çabalarını kolaylaştıracağına inandığımız için Ankara, Bakü ve Erivan ile yakın temas halindeyiz ve gerginliği artırabilecek herhangi bir unsur olmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Dağlık Karabağ bölgesinde geçen sonbaharda savaşın sona ermesinin ardından, Dağlık Karabağ'a bitişik yedi bölge Azerbaycan'ın kontrolüne girdi. Bu süreçte Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır Syunik ve Gegharkunik illerinin yakın çevresine taşındı.

12 Mayıs'ta burada gerginlik tekrar yükseldi, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Syunik Vilayeti'nde "sınırı yeniden tanımlamak" amacıyla "belirli faaliyetler" yürütmeye çalıştığını ve bölgeyi Ermeni topraklarına 3,5 kilometre kaydırdığını duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin önlem alması üzerine Azerbaycan güçlerinin faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. Yine de, her iki taraf da sınır ihlalleri bildirmeye devam ediyor. 27 Mayıs'ta Azerbaycan, sınırı geçme girişimi sırasında altı Ermeni askerini tutukladığını söyledi. Ermenistan, askerlerin yakalandığını doğrularken, o sırada ülkenin Gegharkunik Eyaleti sınır bölgesinde mühendislik işlerinde yer aldıklarını duyurdu.