Erdoğan'dan Aliyev'e Libya teklifi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazetecilerle "sohbet" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Azerbaycan'la doğalgaz ve petrol arama konusunda Karadeniz'de ya da başka bölgelerde ortaklık yapılacak mı" şeklindeki soruya verdiği yanıtta Aliyev'e Libya'da böyle bir adım atma teklifi götürdüğünü söyledi.

Erdoğan "Nasıl şu anda TAP’da, TANAP’ta birlikteliğimiz varsa, biz değerli dostum İlham Aliyev kardeşimizle böyle bir adımı Libya’da da atabiliriz" dedi. Erdoğan "Azerbaycan ve Türkiye’nin de birikimleri var. Ben teklifi yaptım kendisi de memnun olacağını söyledi. Rafinaj konusunda da aynı adımlar atılabilir" diye konuştu.

S-400 mesajı

Biden ile görüşmesinin ardından ABD'nin F-35 konusundaki görüşlerinin değişip değişmediğine dair soruya verdiği yanıtta ise Erdoğan "Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim" ifadesini kullandı. Erdoğan "Çünkü biz F-35’te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın markajda işleri takip etmemiz lazım. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma sanayisi ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Savunma Sanayii Başkanımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecekler" diye konuştu.

NATO Zirvesi öncesi Libya'ya üst düzey ziyaretle ilgili ise Erdoğan "Bundan sonra da bu çalışmaları belirli aralıklarla devam ettireceğiz. Sadece Libya değil burası için de öyle… Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve bütün bu bölgede bu ekip bu tür çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Türkiye'nin Afganistan'da kalma planı hakkında ise Erdoğan "Türkiye, ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Afganistan’daki bütün tarafların ve bölge ülkelerinin yapıcı katkılarıyla barış sürecini kalıcı hale getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

'Bayramlık şeker gibi oldu'

Erdoğan NATO Zirvesi sırasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesine dair ise "Bizim Miçotatis’le bir araya gelişimiz onlar için bayramlık şeker gibi oldu. Bu çok önemli bir şey. İyi oldu, güzel geçti. Temenni ediyorum bundan sonrası da güzel olsun" ifadesini kullandı.

Polonya'ya SİHA satışına dair ise Erdoğan bu konuda ilgiyi NATO Zirvesinde gördüklerini söyledi. Erdoğan "Tabi Polonya’dan sonra bir yerde bu işin kapısı açılmış oldu. Şimdi talepler zaman zaman geliyor, gelecek. Tabi burada bizim açımızdan bir şey çok önemli. Baykar’ın bu alanda attığı adım Avrupa’ya Türk savunma sanayisinin açılması demektir. Gerek İHA’da gerek SİHA’da gerek Akıncı’da ilk defa Avrupa pazarlarına Türk savunma sanayisinin ürünleri girecek. Şimdi bazı yeni ürünler de var. Onların mühimmatı var. O mühimmatlar da çok önemli. Onlar da bu pazarlara girecek. Bunların girmesiyle beraber NATO’da, NATO ülkelerinde bu silah, araç, gereç, mühimmat bunların bulunması çok çok önemli. Polonya bu noktada önemli. Diğerleri hakeza öyle. Temenni ediyorum ki bundan sonraki süreçte bu adımları güç birliği yaparak devam ettiririz" diye konuştu.

Türkiye'de aşılamanın 37 milyonu geçtiğini söyleyen Erdoğan "Çin de Almanya da bize verdikleri sözü yerine getiriyorlar. Aşıları peyderpey gönderiyorlar. Bu arada da bizim yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz" dedi.