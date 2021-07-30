Rusya: Türkiye'deki orman yangını durumunu yakından takip ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Türkiye'deki orman yangını durumunu yakından izlediğini ve ülke yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

"Durumu yakından takip ediyoruz" diyen Gruşko, "Bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu, bu felaketle başa çıkabilmeleri için Türk makamlarına yardımda bulundu. Orada Be-200 uçakları da dahil olmak üzere teçhizatımız konuşlandırıldı" dedi.

Gruşko şunları kaydetti:

"Türk tarafının Rus vatandaşlarının çıkarlarını ve güvenliğini sağlamak için yeterli kaynağa sahip olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Kriz karşıtı kararlar almamız gereken bir durumda olmak elbette istemeyiz ama yine de acil bir ihtiyaç varsa tabii ki bizim tarafımızdan mümkün olan her şey yapılacak. Vatandaşlarımız orada güvende kalsın."

Diplomata göre, Rus tarafı sadece büyükelçilik aracılığıyla değil, Türkiye'deki Rus konsolosluk temsilcileri aracılığıyla da durum hakkında bilgi alıyor. Gruşko Türkiye'deki diplomatlarına ilişkin "Şimdiye kadar durumun kontrol altında olduğunu anlıyorlar ve yerel makamlarla etkileşimi övüyorlar" dedi.