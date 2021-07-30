Erdoğan'dan yangın açıklaması: 5-6 uçakla çalışmalarımızı sürdürüyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun çalışmalar devam ediyor. Sonuçları netleşince açıklayacağız. Sabotaj iddiası araştırılıyor. Boş verilip geçilecek şey değil çok değişik mekanlarda hemen hemen aynı zamanlarda süren bir yangın.

Burada bile siyaset yapılıyor. Maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları üzüntü verici. Bizim ciğerimiz yanıyor, Cumhurbaşkanı olarak bütün imkanlarımızı seferber etti.

5-6 uçakla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ukrayna ve Rusya'dan geliyor, Azerbaycan da gönderecek. 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz.

THK'nin elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok.

5 ilde süren yangınla mücadele çalışmalarında 57 yangın kontrol altına alındı. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz."

(Salgınla ilgili yeni kısıtlamalar olacak mı, aşı olmayanlara ilişkin kısıtlama olacak mı?) İlk kabine toplantımızda bunları ele alacağız, toplam 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Bayramda durum aleyhe döndü, bunu lehe dönüştürmek lazım. Olumlu olursa normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bunun için bütün tedbirleri alıyoruz, normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içindeyiz.