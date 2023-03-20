Rusya: Türkiye’deki doğal gaz dağıtım merkezi projesi zaman alacak

Rusya, Türkiye’de kurulabileceği açıklanan doğal gaz dağıtım merkezinin hayata geçmesi için zaman gerektiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin Reuters’dan aktardığı habere göre bugün Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmirti Peskov “Bu karmaşık bir proje ve maalesef uygulanması zaman alacak. Teknik ve diğer sorunların üstesinden gelinmesi lazım” dedi ve ekledi: “Bu fikrin peşini bırakmayıp Türk ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Rus gazını almayı bırakmasının ardından Türkiye’de bir doğal gaz dağıtım merkezi kurup gazı buradan satmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Türkiye de bu öneriye sıcak bakmış ve teknik görüşmelerin başlatılacağını söylemişti.