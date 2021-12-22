Rusya: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev yaptığı açıklamada, Türk temsilcilerin Rus tarafına ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye'den ayrılacağına ilişkin güvence verdiklerini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rus diplomat, “Türk ortaklarımız sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'nin birliğinden, bağımsızlığından yana olduklarını, orada geçici olarak bulunduklarını ve imkanlar el verdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor, vurguluyor” dedi.

Lavrentyev şöyle konuştu:

"İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele ile ilgili sorunların çözümünde Türk tarafına yardım önerisinde bulunduk ve konu şu anda Türk tarafı tarafından değerlendiriliyor."