BM Suriye Özel Temsilcisi: Gelecek yıl Suriye’de çözüm için adımlar atılabilir

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’deki son durumu ele aldı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 15 üyeli konseye video konferans aracılığıyla Suriye’deki son durum ve ülkenin geleceği ile bir bilgilendirme yaptı.

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ülkede çözümün siyasi yolla, yeni anayasa ve seçimlerle olacağına yönelik 2015 yılında alınan Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için bazı somut gelişmeler olabileceğini belirterek, “Kimse Suriye’de mucize ve hızlı bir çözüm süreci beklemesin. Suriye’de kalıcı barışın sağlanması ancak kademeli bir şekilde olabilir. Umarım bu yıl Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasına yönelik somut adımlar üzerinde çalışabiliriz" dedi.

Pedersen, Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de kalıcı çözüm için aldığı kararın ardından altı yıl geçmesine rağmen somut bir ilerleme kaydedilmediğini, kararın tam olarak uygulanması için önlerinde kat edilmesi gereken daha çok uzun bir yolun olduğunu söyledi.

'Askeri yöntemlerle hiçbir şeyin sağlanamayacağı görüldü'

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen şöyle konuştu:

“2022 yılında ilerleme kaydedecek şanslarımızın olduğu kanısındayım. Bölgedeki hiçbir aktör, çatışmalarla ve askeri yöntemle şimdiye kadar hiçbir şey elde edemedi. Suriye’deki stratejik açmaz sürdü. Askeri bir çözümün olmayacağı çok daha net bir şekilde görüldü. Ayrıca yerlerinden olanlar, başka ülkelere göç edenler, yaşanan sıkıntılar, ekonomik çöküntü, ülkenin bölünmesi, bize ne türlü riskler ve maliyetlerle karşılaşacağımız konusunda bilgi verdi. Kabul edilemez, kötüleşen bir açmazı yönetmek sadece aptallık olur. Aynı zamanda tüm tarafların karşı karşıya olduğu gerçeklerin farkına varması sonrasında uzlaşmaya yönelik bir ilgi olmalı. Siyasi çözümün sağlanması konusunda ilerlemeler kaydedilmeli, ileriye dönük somut adımlar için fırsatlar yaratmalı."

'Siyasi çözüm sadece Suriyeliler’e bağlı değil'

Pedersen, şimdiye kadar savaşı sonlandırabilecek tüm taraflarla yaptığı her görüşmesinde bu dinamikleri üstüne basa basa vurguladığını belirterek, “Her geçen ay daha fazla siyasi ve ekonomik adımlara ihtiyaç duyulduğu, Suriye’de çözüm için tüm bunların ancak birlikte gerçekleşebileceği anlayışına sahibim. Bütün bu angajmanlardan edindiğim izlenim taraflarda hala büyük bir güvensizlik olduğu yönünde. Yine de daha geniş bir siyasi süreç yoluyla nelerin mümkün olabileceğine her taraftan yeterince ilgi var. Suriye'deki siyasi çözüm sadece Suriyeliler’e bağlı değil. Açıkçası, taraflar arasında anlaşmalar sağlanır sağlanmaz Cenevre'de Anayasa Komitesi'nin 7’nci oturumunu toplamaya hazırım” ifadelerini kullandı.

Ülkede açlık ve yoksulluğun patladığını ve 14 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu belirten Pedersen, "Suriye, paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi" dedi.