Rusya tatbikat için Belarus'a füze sistemleri gönderdi

Rusya ordusu, Belarus ordusuyla başladıkları, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabında hazırlıklarını sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 12 bataryadan oluşan Pantsir-S füze sistemlerinin demiryolu ile Belarus'a ulaştırıldığını belirtti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, bataryalardan her birinin 12 füze taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Bakanlık, Pantsir-S'lerin vagonlardan indirilmesinin ardından Rus askerlerin belirlenen bölgelere intikal edeceğini ve Rusya-Belarus Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi dahilinde tatbikat görevine başlayacağını kaydetti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, tatbikat kapsamında Belarus'a 12 Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 füze savunma sistemi ile Pantsir-S füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirmişti.

Önceki gün Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılacak "Birlik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının bu ülkeye intikalinin tamamlandığını bildirmişti.

Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta "Birlik Kararlılığı-2022" tatbikatının ana bölümü icra edilecek.