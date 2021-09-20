Rusya seçimlerinde yolsuzluk iddiası

Rusya'da parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı devam ederken, seçimler sırasında yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialar geldi.

Associated Press ajansının aktardığına göre, Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennady Zyuganov, seçimlerde geniş çaplı ihlallerin yapıldığını ve sahte oy pusulalarının tespit edildiğini öne sürdü.

Hapisteki Batı destekli Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'ın destekçileri de seçimlerde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarda bulundu.

Seçimlerde "geniş çaplı bir sahteciliğin" gerçekleştiğini öne süren Navalnıy destekçileri, devlet başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın "adil bir yarışta çok daha kötü bir sonuç alacağını" ileri sürdü.

Rusya hükümeti tarafından "yabancı ajan" listesine alınan Golos adlı seçim gözlem kurumuysa, seçimlerde "gözlemcileri tehdit etme ve sahte oy pusulası getirme gibi binlerce ihlalin" yaşandığını iddia etti.

İddiaların ardından açıklama yapan seçim yetkilileri, seçim merkezlerinde yolsuzlukların gerçekleşmemesi için tüm önlemleri aldıklarını açıkladı.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, toplam 8 bölgede 12 sandıkta usulsüzlük tespit edildiğini ve duruma müdahale edildiğini açıkladı.

Kremlin de, iddialara ilişkin açıklamasında, seçimlere siyasi bir müdahalenin gerçekleşmediğini ve bireysel ihlalde bulunanlar hakkında da adli işlem yapıldığını belirtti.

Rusya'da üç gün süren seçimlerin ardından devam eden oy sayımının son gelen sonuçlarına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Birleşik Rusya partisi önde götürüyor.