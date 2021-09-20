Rusya seçimlerinde Putin'in partisi önde

Rusya'da üç gün süren seçimleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Birleşik Rusya partisi önde götürüyor. Bu sonuçlara göre Birleşik Rusya, parlamentoda çoğunluğu elde etmiş durumda.

Gelen ön sonuçlara göre, Birleşik Rusya partisi, seçimi önde götürmesine karşın kendisine olan desteğin 5'te birini kaybetmiş oldu.

Oyların yüzde 50'sinin sayılmasının ardından açıklanan sonuçlar, Birleşik Rusya'nın yüzde 46,11 oranla önde olduğunu gösteriyor. Birleşik Rusya'yı yüzde 21,4 oyla Rusya Federasyonu Komünist Partisi izliyor. Rusya Liberal Demokrat Partisi'yse yüzde 9 oy oranıyla üçüncü sırada.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, toplam 8 bölgede 12 sandıkta usulsüzlük tespit edildiğini ve duruma müdahale edildiğini açıkladı.

Seçimlere katılım oranıysa yüzde 47'de kaldı.