Rusya: 17 Eylül'de seçim sistemine yurtdışından üç siber saldırı kaydedildi

Rusya Merkez Seçim Komisyonu'na (MSK) bağlı Federal Bilgi Merkezi Başkanı Aleksandr Sokolçuk, parlamento seçimlerinde oylamanın ilk gününde MSK'nın kaynaklarına yurt dışından üç siber saldırı kaydedildiğini söyledi.

Cumartesi günü MSK Bilgi Merkezi'nde düzenlenen bir brifingde, "17 Eylül'de yurt dışından üç hedefli saldırı kaydettik. Ülkelerin adını vermeyeceğim çünkü [IP adreslerinin] hangi ülkede bulunduğu tartışmalı bir konu" dedi. .

Yetkili, "Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun internet sitesini koruyan güvenlik araçları yaklaşık 246 bin talebi engelledi Belli ki yarın için hazırlıklar yapılıyor, bunun için hazırlanıyor olacağız" dedi.

8. Rusya Devlet Duması (alt meclis) oylama süreci 17, 18 ve 19 Eylül olmak üzere üç güne yayılıyor. Devlet Duması seçimlerine ek olarak, seçmenler Rusya'nın dokuz bölgesinin başkanları için oy kullanacak.