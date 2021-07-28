Rusya Savunma Bakanı: Suriye ve Libya’daki IŞİD militanları Afganistan’a ilerliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye ve Libya da dahil olmak üzere başka ülkelerdeki IŞİD militanlarının aktif şekilde yer değiştirdiğini ve Afganistan’a ilerlediğini tespit ettiklerini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilere konuşan Şoygu, “Afganistan’da bir uzlaşmaya ve uluslararası ateşkese varılmasını umuyoruz. Bununla birlikte Suriye ve Libya da dahil olmak üzere başka bölgelerdeki IŞİD güçlerinin ne kadar aktif bir şekilde yer değiştirdiğini, bu ülkeye ilerlediğini görüyoruz” dedi.

'Gerekirse Tacikistan’a askeri destek sunarız’

Şoygu, “Sınırda yaşanan olaylar ve militanların Tacikistan topraklarına sızma girişimleri elbette göz ardı etmiyoruz. Müttefikimiz için, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi için bir tehdit oluşması halinde Rusya elbette karşılık verecektir, bu karşılık ilk olarak da Tacikistan’daki 201. üs ile verilecektir” diye konuştu.

‘Tacikistan ve Kırgızistan’daki Rus üslerinin muharebe becerilerini artırıyoruz’

Afganistan’daki cihatçı hareketliliğinin Orta Asya bölgesine taşınmasını önlemek için önlemler aldıklarını belirten Şoygu, “Bu amaçla Tacikistan ve Kırgızistan’daki Rus üslerinin muharebeye hazırlık düzeyini artırıyoruz, kriz durumlarına müdahale potansiyellerini güçlendiriyoruz. Ortadoğu’daki müttefik ve partnerlerimize silahlı kuvvetlerini modernize etmeleri, silah ve askeri teçhizatlarla donatmaları konusunda yardım ediyoruz. Askerlerin hazırlanmasına da önem veriyoruz” dedi.

‘Afganistan’daki durumla ilgili olarak Tacikistan ve Özbekistan’la tatbikat yapacağız’

“Gelecek hafta Afganistan’daki durumun kötüleşmesine karşı koymak amacıyla Tacikistan ve Özbekistan’la bu ülkelerin kendi topraklarında tatbikat gerçekleştireceğiz” diyen Şoygu, Eylül'de de Orenburg bölgesinde Şanghay İşbirliği Ülkeleri (ŞİÖ) ile ‘Mirnaya Missiya-2021’ (Barış Misyonu-2021) isimli bir "terörle mücadele tatbikatı" gerçekleştireceklerini kaydetti.

Şoygu, “Benzer bir tatbikat Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) katılımıyla Kırgızistan ve Tacikistan’da yapılacak” dedi.

‘ABD bir dizi ülkede lojistik yapılar kurmak istiyor’

Yabancı birliklerin aceleyle geri çekilmesinin gerilimin artmasına neden olduğunu söyleyen Şoygu, “ABD, Orta Asya ülkelerinde yeni geçiş yolları ve lojistik yapılar oluşturma, kendi üslerini ve mevzilerini kurma olasılıkları konusunda daha fazla kafa yoruyor” açıklamasını yaptı.

Şoygu, bunların iyi bir netice getirmeyeceğini, yalnızca NATO’nun bölgedeki varlığını uzatmaya yarayacağını ve daha fazla gerginliğe yol açacağını ekledi.

'Tacikistan’a ücretsiz silah sevkiyatı yapacağız'

Öte yandan, Şoygu, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de ülkenin savunma bakanı Şerali Mirzo ile bir araya geldi.

Şoygu, burada yaptığı açıklamada, “Komşu ülke Afganistan kaynaklı tehditlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi ilk planda. Yabancı güçlerin ülkeden aceleyle çekilmesi durumun giderek kötüleşmesine, teröristlerin faaliyetlerini artırmasına yol açtı. Bu durum uygun tedbirlerin alınmasını gerektiriyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Şoygu, “Tacikistan ordusuna ücretsiz olarak ek Rus silah ve teçhizatı sevkiyatı organize edildi. Nitelikli Tacik askeri personeli eğitimlerine devam ediyoruz. Üssümüzün muharebe potansiyelini güçlendirme ve militanların sızması olasılığını ortadan kaldırmak için plan belirleme konusuna dikkatimizi veriyoruz” dedi.